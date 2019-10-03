استئناف محاكمة متهمين قتلوا شاباً بسبب مقعد

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة من المقرر ان تستأنف محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله جلستها المحددة لسماع المتحري في قضية المتهمين بقتل شاب طعناً بالسكين بسبب مقعد في المواصلات العامة بمنطقة سوق الوحدة بالحاج يوسف. Advertisements وتتلخص وقائعها الاولية اليوم التالي في نشوب نقاش بين المتهم الاول و المجني عليه بسبب حجز مقعد داخل بص متوجه الى التعويضات, وقبل تحرك البص دار نقاش بين المتهم والمجني عليه واثناءه استل المتهم سكيناً وسدد للاخير طعنة اودت بحياته, وفور تلقي البلاغ باشرت الشرطة في اتخاذ الاجراءات اللازمة وحولت المتوفي للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة, والقت القبض على المتهم ودونت في مواجهته بلاغا تحت المادة “130” من القانون الجنائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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