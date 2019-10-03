بعد نيويورك ومونتريال، أعلنت غريتا تونبرغ، التي ألهمت ملايين الشباب عبر العالم للتحرك دفاعا عن المناخ، أنها ستتظاهر الجمعة في مدينة إيوا في قلب الغرب الأوسط الأميركي.

وكتبت الشابة السويدية (16 عاما) في تغريدة الأربعاء “يسرني أن أعلن أني سأنضم الجمعة إلى الإضراب من أجل المناخ في مدينة أيوا”. ومنذ تظاهرة مونتريال، الجمعة، التي ضمت مئات آلاف الأشخاص، تعطي تونبرغ أخبارا بانتظام على مواقع التواصل الاجتماعي. والثلاثاء نشرت صورا لحيتان في مدينة تادوساك في كيبيك بخليج سان لوران على بعد 500 كلم شمال مونتريال حيث مركز الثدييات البحرية. وبحسب سكاي نيوز عربية في تغريدة أخرى الاثنين قالت إنها “ستعبر ببطء أميركا الشمالية حتى تصل إلى وجهتها النهائية سانتياغو” في تشيلي حيث ستحضر مؤتمرا جديدا للأمم المتحدة حول المناخ في ديسمبر. Advertisements ولم تكشف الوسيلة التي ستستخدمها للوصول إلى هناك بعد أن أتت إلى الولايات المتحدة من بريطانيا على متن سفينة شراعية. وصرحت تونبرغ الأربعاء لفرانس برس أنها ستسافر في “سيارة كهربائية” دون مزيد من التفاصيل.

وتقع مدينة إيوا على بعد 1500 كلم جنوب غرب مونتريال.

وردا على سؤال لفرانس برس سبتمبر، قالت غريتا تونبرغ إنها ستضطر إلى اختيار حلول أخرى للوصول إلى تشيلي إذ إنه من المستحيل إيجاد وسيلة نقل لا تسبب التلوث لتغطية كل هذه المسافة.

ومنذ أن أطلقت في صيف 2018 حركة للتظاهر كل يوم جمعة للمناخ بمفردها أمام البرلمان السويدي ثم عبر أوروبا وفي العالم، أصبحت غريتا تونبرغ نجمة.

والخطاب الذي ألقته في 23 سبتمبر في القمة حول المناخ في الأمم المتحدة، حيث حثت بقوة قادة العالم على اتخاذ تدابير جذرية لوقف ظاهرة الاحتباس، أثر في الكثيرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر وتتواصل الثورات .. بعدما خطفت أنظار العالم.. الشابة غريتا تونبرغ تواصل التظاهر بامريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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