اتحاد الأطباء البيطريين يطالب بكنس الخدمة المدنية من بقايا النظام البائد

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة طالب اتحاد الاطباء البيطريين الحكومة الانتقالية بكنس وتنظيف الخدمة المدنية من بقايا النظام البائد, ووصفهم بأس الفساد. Advertisements وكشف سامي بلة, الخبير البيطري عن افتقار السودان للتشريعات والقوانين والسياسات والابحاث العلمية في مجال الثروة الحيوانية, فالاسواق المحلية عشوائية تمارس الفوضى, منوهاً بان المسالخ تدار بطرق تقليدية مخالفة للبيئة وهي مصدر جباية للمحليات. وشدّد بلة في مؤتمر أمس الأربعاء بحسب اليوم التالي, على ضرورة امتلاك السودان لوكالة عالمية في تجارة الحلال, بانه يمتلك “65%” من منتجات الثروة الحيوانية في التجارة لانها تحقق عائداً “4” ترليونات دولار سنوياً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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