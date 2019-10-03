مُذكِّرة من المُعدِّنين العائدين من مصر لرئيس الوزراء

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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أعلن المُعدِّنون السودانيون المُحتجزة مُمتلكاتهم لدى السلطات المصرية لأكثر من (3) سنوات، اِعتزامهم رَفع مُذكرة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بخُصُوص قضيتهم، وأكّدوا أنّ الحكومة السابقة بكل مُؤسّساتها السيادية فشلت في إرجاع حقوقهم.
وقال رئيس لجنة المُعدِّنين سليمان مُركز في تصريحاتٍ بحسب صحيفة أمس: “طال أمد مُمتلكاتنا المُحتجزة وتجرّعنا المآسي ولم يلفح النظام البائد في رد حُقُوقنا المنهوبة ظُلماً وجُورَاً من قِبل السُّلطات المصرية”، وأوضح أنّ أُسر المُعدِّنين تعيش أوضاعاً مأساوية بعد حجز مُمتلكاتهم ما دفع بعضهم للهروب بسبب الدُّيون المُثقلة.
وقال إنّهم يأملون مع التّغيير الذي حَدَثَ بالبلاد أن تَهتم الحكومة الجديدة بقضيتهم وإرجاع مُمتلكاتهم، وأكّد مُركز أنّ المُعدِّنين يعتزمون تقديم مذكرة لرئيس الوزراء تحوي التفاصيل الكاملة، وقال “نطمح تحرُّك حمدوك شخصياً لحل مُشكلة المُعدِّنين في أقرب وقتٍ مُمكنٍ”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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