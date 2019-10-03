رئيس اتحاد المخابز: نقص كبير في الغاز وحصص الدقيق

كشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى عبد القادر، عن نقص كبير في الغاز، بجانب حصص الدقيق، وأكد أن شركات المطاحن لا تلتزم بالحصص المقررة، وناشد السلطات بمراجعة الكميات.

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وأوضح يحيى لمصادر أن الكميات التي تتوفر حاليًا (40.300) جوال، خلافاً للكمية المقررة (47 ألف جوال يومياً)، وقال إنها لا تصل كاملة للمخابز، وطالب بالتحري في الأمر، وكشف عن بلاغات من أم بدة وشرق النيل وأم درمان والمحليات الطرفية، بعدم توفر الغاز مما أدى لتوقفها عن الإنتاج، وأكد سعيهم لمعالجة الأمر مع المختصين.

من جانبه، نفى مدير قطاع التجارة وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. عادل عبد العزيز، وجود أزمة في إنتاج الخبز، لكنه عاد وعزا الأزمة الحالية لتوقف بعض المخابز لانقطاع الكهرباء أو عدم وصول الغاز لمستودعات المخابز لصعوبات في نقل المواد البترولية من مصفاة الجيلي للخرطوم، وأضاف بحسب صحيفة الصيحة، بأن صعوبات النقل وازدحام الطرق تتسبب أحيانًا في تأخر وصول الدقيق، وأكد توفير مدخلات إنتاج الخبز الرئيسية من دقيق وخميرة وغاز، واعتبر توقف بعض المخابز مسألة عارضة تتعلق بالمخبز المتوقف كلٍّ على حدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)