عضو بـ (السيادي) تدعو الى كفالة وحماية النازحين وحفظ حقوقهم

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة دعت عائشة موسى السعيد, عضو مجلس السيادة الى ضرورة كفالة وحماية وسلامة النازحين وحفظ حقوقهم, وتسهيل سبل العودة الطوعية مع توفير سبل الحياة وكافة الخدمات كاحد واجبات الدولة مثمنة جهود الجهات التي تقوم بحماية وتقديم المساعدات للنازحية بخطة واضحة. Advertisements ودعت عائشة خلال مخاطبتها ورشة حول تعزيز حماية النازحين داخلياً في السودان التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون للصليب الاحمر امس “الاربعاء”، وبحسب صيفة اليوم التالي, دعت الى توفير سبل العيش والتعليم والتوظيف ومصدر الرزق، وثمنت جهود الجهات المانحة للمساعدات من المنظمات الاقليمية والعالمية، داعية الى الاهتمام بالمرأة وحفظ الحقوق والقوانيين، التي قبلناها محلياً وعالمياً, مؤكدة بئل الجهود لتحقيق كل توصيات الورشة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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