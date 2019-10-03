“علماء السودان”: تولي المرأة رئاسة القضاء مسألة خلافية اجتهادية

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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أسدلت دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان أمس، الستار على الجدل حول حكم تولي المرأة رئاسة القضاء، وحددت (3) فتاوى بشأنه، وأكدت أنها مسألة خلافية اجتهادية.
وأكدت الدائرة في بيان أمس، أن الفتوى في هذا المحتوى هي مسألة خلافية، وأن المسالة حُصرت في ثلاثة أقوال: الأول هو جواز أن تتولى المرأة مطلقاً، وذلك حسب مذهب ابن حزم الظاهري والطبري وعند الأحناف، فيما القول الثاني بالجواز المُقيّد في غير الحدود والقصاص وهو في مذهب الأحناف، والقول الأخير هو المنع مطلقًا عند مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة.
وأكدت الدائرة أن مسألة تولي المرأة رئاسة القضاء مسألة خلافية اجتهادية لا حجر فيها على المانع أو الصانع في الأخذ بها، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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