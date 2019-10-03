المُكوِّن العسكري يُسمي “حميدتي” نائباً لرئيس مجلس السيادة

التاريخ: 03-أكتوبر-2019
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كَشَفَ عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن تَسمية المُكوِّن العسكري للفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائباً لرئيس المجلس السيادي، على أن يُسمِّي المُكوِّن المَدني نائباً آخر وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الوثيقة الدستورية لم تنص على نواب لرئيس المجلس، لكنهم وفقاً لحاجتهم إلى نُوّاب في حَال غياب رئيس المجلس، رأوا تسميتهما من المُكوِّنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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