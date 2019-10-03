وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج الحكومة الاقتصادي

قال فيصل محمد صالح, وزير الإعلام, أن وفدا من صندوق النقد الدولي, وصل الى البلار لمناقشة البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وأضاف صالح، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء, إن رئيس الوزراء, عقد خلال وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات حول معالجة الديون المستحقة على السودان, لافتاً إلى أن هذا الأمر مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وقال فيصل: هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن, مثل المراقبة لأداء الاقتصاد السوداني, لأن عملية رفع الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون يوجه إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وليس لأي مورد آخر.

وأوضح وزير الاعلام: هم يريدون أن يتأكدوا أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة, متجهة إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر, وقال ايضاً بحسب صحيفة اليوم التالي, ان هناك وفد من صندوق النقد الدولي, في الخرطوم, يجري حوارات مع وزارة المالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)