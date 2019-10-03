زيرو فساد: (محمود) متهم ببيع مواعين النقل النهري

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة القت السلطات القبض على “علي محمود” وزير المالية الأسبق في الحكم البائد ودونت في مواجهته بلاغاً بالرقم “123” بنيابة الفساد تحت المادة “177/2” والخاص بالنقل النهري وامتلاكه مبلغ “38” مليون دولار و”10″ مليارات و”300″ مليون جنيه. Advertisements وكشفت “زيرو فساد” ان محمود متهم ببيع مواعين النقل النهري, وأكد المراجع العام بحسب صحيفة اليوم التالي ان المبلغ لم يورد بخزينة الدولة منذ العام 2007 عندما كان وزيراً للمالية في ذاك الوقت. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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