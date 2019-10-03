بيع ممتلكات الوطني في دلالة عالمية

التاريخ: 03-أكتوبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة طالب إبراهيم البدوي, وزير المالية السوداني عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بأيلولة الممتلكات والأصول والمقار والمعروضات الخاصة بالمؤتمر الوطني المحلول والتي تم احتجازها بقرار سابق الى وزارة المالية. Advertisements وقال فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الاعلام عقب الجلسة الراتبة لمجلس الوزراء امس “الاربعاء” كما اوردت صحيفة اليوم التالي, ان وزير المالية طالب بعرض دور الوطني وممتلكاته في مزاد عالمي بالعملة الصعبة وتخصيص عوائدها للدعم المباشر لموارد الوزارة, لدفع الاستحقاقات لبعض الصناديق العربية التي حان اجلها ولم تسدد, ليتمكن السودان من فتح باب التعامل معها مجدداً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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