اختيار "حميدتي" نائباً لرئيس مجلس السيادة

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ركن، شمس الدين الكباشي، ان العسكريين، اختاروا الفريق أول، محمد حمدان دلقو "حميدتي، نائبا لرئيس المجلس، أن يكون هنالك نائبا من المكون المدني وفقا لما تم الاتفاق عليه في الوائح الداخلية.

واضاف في تصريحات لاحدي الصحف المحلية، أن الوثيقة الدستورية لم تنص على تعيين نواب للرئيس، لكن في حال غياب رئيس المجلس ينبغي أن يكون هنالك نواب له.

واعتمد (السيادة) أمس الوثيقة الدستورية التي تحوي 78 مادة، ووجه وزارة العدل بنشرها في الغازيتا الرسمية.