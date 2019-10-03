الاتحاد الأوروبي: اقتراح بريطانيا للخروج يتضمن خطوات إيجابية

قالت المفوضية الأوروبية إن الاقتراح الذي قدمته بريطانيا يوم الأربعاء بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تضمن "خطوات تقدم إيجابية"، لكن لا تزال هناك "بعض النقاط المعقدة التي تحتاج لمزيد من العمل في الأيام القادمة".

وأضافت المفوضية في بيان أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي بأنه سيتم فحص النص القانوني بموضوعية وفي ضوء "المعايير المرعية" للاتحاد.

وتابعت المفوضية "الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا. ما زلنا متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. مثلما كنا على مدى ثلاث سنوات".

وكان جونسون قد أكد في وقت سابق أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 13 أكتوبر الحالي "بغض النظر عما سيحدث"، أي باتفاق أو بدونه.

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وأعلن جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين، أمس الأربعاء، في مانشستر شمال غرب إنجلترا: "ما يريده العالم بأسره هو الإنتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدما. لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول بغض النظر عما سيحدث".

وأضاف أن الاتفاق الذي سيقدمه للاتحاد الأوروبي الأربعاء "هو "تنازل من جانب المملكة المتحدة" داعيا الاتحاد الأوروبي "لتقديم تنازل بدوره". وأكد أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل.

كما حذر جونسون من أن "خروجا بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين خلال اليوم، مؤكدا أن المملكة المتحدة "جاهزة" لذلك.