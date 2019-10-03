هيئة علماء السودان تهاجم قوى الحرية والتغيير بسبب كرة القدم

هاجمت هيئة علماء السودان قوى الحرية والتغيير بسبب انطلاق دوري كرة القدم النسائية بالبلاد، وقالت إنها تسعى إلى علمنة الدولة السودانية.

وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح، إن قوى الحرية والتغيير تعمل على برنامج واضح يسعى إلى علمنة الدولة السودانية عبر تغيير سلوك المجتمع السوداني في عاداته ولبسه وصولا إلى المعتقدات الدينية بالبلاد.

وأضاف صالح في حوار مع “الانتباهة” أن “توجه العلمنة لدى قوى الحرية والتغيير ظهر جليا من خلال تصريحات وزراء الحكومة الحالية وآخرهم وزير العدل”.

وأشار عثمان إلى أن انطلاق دوري كرة القدم النسائية بالسودان دليل قاطع على علمانية الدولة، وأوضح رغم جواز ممارسة المرأة للرياضة في الدين الاسلامي إلا أنها مقيدة بشروط تتعلق بالصحة وستر العورة، وقال محمد عثمان أن مشاهدة الرجال للنساء وهن يمارسن كرة القدم وهن في ظل عورة كاشفة فهذا أمر لايجوز.

وأشار إلى أنه إذا كانت المرأة تمارس الكرة وهي في حيز مستور دون وجود أجنبي فهذا جائز في الإسلام، وحول حديث البعض عن حقوق المرأة في ممارسة الرياضة تحت حقوق الانسان قال عثمان إن “كرة القدم تديرها الماسونية العالمية التي لها توجه علماني”.