جريمة تاريخية في صفقة بيع بيوت السُودان بلندن وصحيفة تكشف التفاصيل

طالب النائب البرلماني المُستقل سابقاً محمد الطاهر عسيل حُكومة الوزراء بفتح ملف جريمة بيع بيوت السُودان بلندن التي إرتكبها نافذون بحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير وبمُوافقته، وقال “عسيل” لـ (الجريدة): إن تحويل مِلكية البيوت والبالغ عددها (١٠) من السودان لشركة “وهمية ” تم تأسيسها من قِبل أعضاء لجنة البيع التي كونتها الدولة نفسها يُعد جريمة تاريخية مُكتملة الأركان لا يُمكن تجاهلها أو السُكوت عنها أو مُحاولة قتلها بالتقادم مُضيفاً : (بيع بيوت السودان في لندن بمثابة بيع تاريخ دولة بأكملها) وشدد على أنه بحوزته كافة الأدلة والمُستندات التي ستُوضح للشعب السُوداني أجمع كيف كانت تُدار أموله وممُتلكاته الثمينة بالخارج، مُشيراً إلى سعيه فتح هذا الملف الخطير مُجدداً بعد أن فشل البرلمان المحلول في تحريك القضية بالرغم من محاولتهم الجدية إلا أن عضوية المؤتمر الوطني التي كانت تعمل بكل قواها حالت دون ذلك.

(الجريدة) تفتح ملف ” بيع بيوت السودان في لندن ” مُستعينة بالمستندات التي قدمها النائب البرلماني محمد الطاهر عسيل لتحريك ملف أهم قضايا بيع ممتلكات الدولة خارج السودان .