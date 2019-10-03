حميدتي: سجون السودان بلا معتقلين سياسيين

أعلن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، خلو السجون السودانية من أي معتقل سياسي.

جاء ذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية، خلال لقاء جماهيري بمحلية مرشنج في ولاية جنوب دارفور، غربي السودان.

وجدد حميدتي الدعوة لحملة السلاح إلى “الجنوح للسلم”. موضحا أن الدولة “اتخذت خطوة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لتهيئة المناخ لإحلال السلام الشامل في السودان”.

وفي خطابه، وجه حميدتي بالقبض على الجناة في أحداث مرشنج وقريضة وكدنير بولاية جنوب دارفور، وتقديمهم للعدالة “فورا”.

وأعرب عضو المجلس السيادي عن أسفه لـ “أعمال التخريب التى طالت المؤسسات التي تقدم الخدمة للمواطنين”، مطالبا أهالي المحلية بـ “تناسي مرارات الماضي من أجل حياة آمنة مستقرة وكريمة”.