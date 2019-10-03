حقيقة منشور وزارة الخارجية بشأن قوات السودان في اليمن

سبوتنيك – نفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لـ”قوى الحرية والتغيير” ما تناولته بعض الصحف حول قيام وزارة الخارجية في السودان بتعميم منشور يتضمن تغيير موقف بلاده فيما يخص الحرب في اليمن من استراتيجي إلى تكتيكي، واصفا الأمر بأنه محاولة للتشويش، وأن الأمور لا تسير بهذا التفكير البدائي.

وقال صالح، في مقابلة مع “سبوتنيك” إنه لا يتم التعامل مع القضايا المماثلة بهذه الأساليب، وليس هناك اتجاه الآن نحو لذلك.

وأشار إلى أنه لو صحت تلك الشائعات بتحول البلاد إلى موقف تكتيكي، فلا يمكن أن يعلم بهذه الطريقة وتلك هي محاولة للتشويش لا أكثر.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة التنفيذية لـ”قوى الحرية والتغيير”، سياستنا مبنية على المصالح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة على إقليمها واحترام كل الاتفاقيات الموقعة مع كل دول العالم على أساس المصالح المشتركة.

وأكد صالح أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن ينسب إلى حكومة ثورة مسؤولة، وحتى لو كانت هذه الأشياء واردة فلا يمكن تعميمها بتلك الطريقة البدائية.