ووفقًا للإعلان فقد بدأ الجيش تنفيذ عملية أبو حيدر من 25 سبتمبر باعتبارها المرحلة الأولى من الهجوم، وتم دعم القوات البرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ووحدات الدفاع الجوي لرفع خسائر الحرب. وادعى أن هذه العملية الأكبر منذ بدء النزاع، حيث قتل 500 جندي سعودي، والاستيلاء على العديد من القواعد، وأسر مئات الضباط والجنود. ونفذت العملية على مساحة 350 كيلومتر مربع. في حين لم يعلن الجانب السعودي عن حدوث هذه العملية العسكرية.
وعن تقييمه للحادثة قال الباحث إن (الحوثي) نشر عدداً من مقاطع الفيديو والصور التي تعكس عدد الأسلحة التي تم الاستحواذ عليها، وعددا من المدرعات المدمرة، والقتلى، والأسرى، لكن يبدو أن الإعلان كان زائفًا تمامًا ولم يكن هناك أي عمل عسكري أو نتائج لهذا العمل.
ومن ناحية أخرى لا يتضمن الإعلان هويات الضباط والجنود الذين قال إنهم أسرى، كما أن معظمهم ظهر وهو لا يرتدي الزي العسكري، وهم على الأرجح من المليشيات المحلية اليمنية تم توظيفهم وليسوا سعوديين. وفي النزاع اليمني هناك مبالغة في تقدير نتائج الحرب والتقليل من الخسائر، وعلى وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث ياباني عن ادعاءات الحوثي: هجوم زائف تماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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