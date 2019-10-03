بيكيه يخطط لإنشاء مسابقة أوروبية تضم أكبر فرق القارة العجوز

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم نادي برشلونة ، جيرار بيكيه، والذي يعد واحد من أبرز المرشحين ليكون رئيسًا للنادي الكتالوني في المستقبل القريب، يخطط من الآن لفكرة إنشاء كأس السوبر الأوروبي الجديد مع الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، في الفترة القادمة.

وذكرت "كادينا سير"، أن جيرار بيكيه كان قد تحدث بالفعل مع الاتحاد الأوروبي حول هذه الفكرة، مؤكدًا أنه معجب للغاية بها، وسوف يسعى إلى تطويرها من أجل أن تكون ملائمة أكثر للتنفيذ على أرض الواقع.

الجدير بالذكر، أن هناك مقترحات لتنظيم بطولة جديدة تضم أكبر الفرق في القارة العجوز من أمثال ريال مدريد وبرشلونة وإتلتيكو مدريد من إسبانيا، ومان يونايتد ومان سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام من إنجلترا، بالإضافة إلى ميلان وإنتر ويوفنتوس من إيطاليا وبايرن ميونخ وبروسيا دوتموند من إلمانيا وعدد من كبار فرق القارة الأوروبية

وكان جيرار بيكيه قد شارك مساء أمس الأربعاء في مباراة فريقه برشلونة أمام نادي إنتر ميلان، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقد نجح برشلونة في تحقيق فوز هام على حساب إنتر بهدفين مقابل هدف واحد، ليصعد الكتلان إلى قمة هذه المجموعة بعد مرور مباراتين من إنطلاق دور المجموعات.

