صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي ريال مدريد صدمة جديدة بإصابة نجم جديد في صفوفه لينضم لقائمة المصابين الطويلة على رأسهم فيرلاند ميندي وإيسكو وأسينسيو.

وأكدت التقارير انضمام ناتشو فرنانديز لقائمة مصابي الملكي عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة مما سيبعده عن المشاركة مع الفريق لفترة تمتد بين شهرين إلى 3 أشهر.

وذكرت التقارير أن ناتشو لم يكن يشارك في مباريات الفريق منذ بداية الموسم حتى جاءت إصابتي مارسيلو وفيرلاند ميندي وكلاهما يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وأفادت التقارير بأن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي اشركه من أجل تغطية مركز الظهير الأيسر في 3 مباريات أمام أوساسونا وأتلتيكو مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال وهو اللقاء الذي استبدل خلاله أثناء فترة الاستراحة.

وذكرت التقارير أن ناتشو البالغ من العمر 29 عامًا بدأ اليوم مرحلة التعافي من الإصابة والتي قد تصل لـ12 أسبوعًا.

وأنه بإمكان زيدان الاعتماد على مارسيلو بعد عودته من الإصابة، حيث شارك بالفعل في الشوط الثاني أمام كلوب بروج البلجيكي وكان من المنتظر أن يلعب أساسيًا السبت المقبل أمام غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو.

Advertisements

وكان خوسيه فيليكس دياز الصحفي بصحيفة ماركا الإسبانية كشف في مايو الماضي عن اقتراب ريال مدريد الإسباني من إعلان تجديد عقد المدافع ناتشو فيرنانديز لمدة موسم إضافي ليصبح بذلك المدافع الإسباني هو ثاني لاعب يجدد عقده مع الفريق بعد نجم الوسط الألماني توني كروس.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن تعاقد ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد سيمتد حتى 30 يونيو 2022.

وكان قد تم تصعيد ناتشو إلى الفريق الأول من فريق الشباب في ريال مدريد قبل 6 سنوات بعد تدرجه في فرق الناشئين بالنادي الملكي.

كما لعب ناتشو دور الجوكر خلال مسيرته في ريال مدريد، حيث يجيد شغل جميع مراكز الخط الخلفي سواء ظهيرًا أيمن أو أيسر أو قلب دفاع.

