أحدهما بالقرب من السفارة التركية.. انفجارات تهز المنطقة الخضراء ببغداد

ذكرت شبكة "العربية"، أن عدة انفجارات وقعت داخل المنطقة الخضراء ببغداد وسماع صافرات الإنذار.

وأوضحت الشبكة أن الصاروخ الأول سقط بالقرب من السفارة التركية داخل المنطقة الخضراء ببغداد، والصاروخ الثاني سقط قرب جسر الحارثية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، فجر الخميس، فرض حظر تجول كامل في بغداد.

وقال عبدالمهدي في بيان، إن حظر التجول في بغداد سيكون اعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر، وفقًا لـ“رويترز“.

وأغلق الأمن العراقي، مساء الأربعاء، جميع مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا بالعاصمة بغداد وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعا لاقتحامها من قبل المتظاهرين، بحسب مصدر أمني.

وقال أحمد خلف ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية، إن ”المنطقة الخضراء أغلقت بالكامل مساء الأربعاء أمام حركة المرور، بالتزامن مع تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من المنطقة التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية“، بحسب ”الأناضول“.

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وفي السياق، قرر مجلس محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في ”جميع الدوائر التابعة لمجلس المحافظة والمحافظة“، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، وفق بيان لرئيس المجلس رياض العضاض.

من جهتها، أكدت إدارة مطار بغداد الدولي، الأربعاء، في بيان، استمرار الحركة الجوية فيه، نافية وجود أي تغيير أو توقف في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد ومحافظات أخرى، الأربعاء والثلاثاء، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

واستخدمت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب الرصاص الحي وخراطيم المياه الساخنة وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين من أمام جسر ”الجمهورية“ المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ومبنى الحكومة الاتحادية، ومواقع أخرى في محافظات عديدة؛ ما أوقع ضحايا، وفق مصادر محلية.

