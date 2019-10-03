108 ملايين دولار حصيلة إيرادات فيلم Downton Abbey

وصلت إيرادات فيلم Downton Abbey المقتبس من المسلسل الذى يحمل نفس الاسم، إيرادات وصلت إلى 108 ملايين دولار أمريكى فى 10 أيام من وصوله إلى دور العرض المختلفة، حيث طرح يوم 20 سبتمبر من الشهر الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 58 مليون دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 50 مليون دولار في دور العرض حول العالم.

وكانت قد طرحت شركة Focus تريلر مدته 10 دقائق، تكشف فيه عن بعض أسرار العمل الجديد من خلال أثنان من الشخصيات الرئيسية التحدث عن الفيلم وهم جيم كارتر وفيليز لوجان.

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فيلم Downton Abbey حصل على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.