اتحاد العاملين فى المدارس بأونتاريو الكندية يعلنون الإضراب العام الاثنين المقبل

أعلن مجلس اتحادات مدارس أونتاريو، الذي يمثل أكثر من 55 ألف عامل في التعليم، عن إضراب عام يوم الاثنين بعد فشل محادثات تعديل العقود مع تبقي أمل ضئيل على ما يبدو في التوصل إلى اتفاق.

وفي مؤتمر صحفي في "كوينز بارك" مساء أمس، أعلن مجلس اتحادات مدارس أونتاريو عن هذه الخطوة، وهو ما دفع هذا الإعلان بعض مجالس مدارس أونتاريو إلى تحذير الآباء من الإغلاق المحتمل للمدارس.

وقالت رئيسة المجلس لورا والتون إنها لا تزال تأمل أن يعود أصحاب العمل والمقاطعة إلى طاولة المفاوضات لمنع الإضراب، والاتحاد مستعد للقيام "بالعمل الشاق" لتجنب مثل هذه الخطوة.

وأوضحت والتون للصحفيين "لا تخطئوا - أعضاء المجلس مستعدون للإضراب. نحن مستعدون. نحن مستعدون للقيام بالعمل الشاق لمنع هذا العمل."

وبدأ موظفو الدعم، بمن فيهم الموظفون الدينيون وأوصياء التعليم والمساعدون التربويون ومعلمو الطفولة المبكرة وغيرهم من 63 مجلسا مدرسيا في المقاطعة، حملة من أجل العمل بالحد الأدنى اعتبارا من يوم أمس الاثنين بعد محادثات عقدها في نهاية الأسبوع الماضي وفشلت في التوصل إلى اتفاق.