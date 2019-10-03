محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ريد سالزبورج باختيار جماهير ليفربول

اختارت جماهير ليفربول الإنجليزى، النجم المصرى محمد صلاح كأفضل لاعب فى مباراة نظيره ريد سالزبورج النمساوى، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة، بدورى أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح ليفربول، لتحقيق فوزا صعبا على ضيفه فريق ريد سالزبورج النمساوى، بنتيجة 4 - 3، سجل الفرعون المصرى ثنائية من رباعية الريدز.

ومنح جمهور الريدز محمد صلاح 36 % من أصواتهم، فى الاستفتاء الذى أجرى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، للحصول على اللقب متفوقاً على زملائه بالفريق، البرازيلي فيرمينو والإسكتلندي روبرتسون الذين حظيا بأصوات 25% من الجماهير، فيما حل بالمرتبة الرابعة ساديو ماني بنسبة 14% من نسبة المصوتين فى الاستفتاء الذى تم عرضه على الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وحصد ليفربول أول 3 نقاط فى المجموعة الخامسة، بدورى أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثانى خلف فريق نابولى الإيطالي، صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط.