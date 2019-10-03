محمد صلاح أفضل لاعب فى مباراة ريد سالزبورج باختيار جماهير ليفربول

وقاد محمد صلاح ليفربول، لتحقيق فوزا صعبا على ضيفه فريق ريد سالزبورج النمساوى، بنتيجة 4 - 3، سجل الفرعون المصرى ثنائية من رباعية الريدز.
ومنح جمهور الريدز محمد صلاح 36 % من أصواتهم، فى الاستفتاء الذى أجرى عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، للحصول على اللقب متفوقاً على زملائه بالفريق، البرازيلي فيرمينو والإسكتلندي روبرتسون الذين حظيا بأصوات 25% من الجماهير، فيما حل بالمرتبة الرابعة ساديو ماني بنسبة 14% من نسبة المصوتين فى الاستفتاء الذى تم عرضه على الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
وحصد ليفربول أول 3 نقاط فى المجموعة الخامسة، بدورى أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثانى خلف فريق نابولى الإيطالي، صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط.
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