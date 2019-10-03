رسالة أمريكية هامة بشأن هواتف الجيل الخامس

وأضاف بومبيو في تصريح لمحطة سكاي تي جي 24 "نريد أن نكون شريكا لإيطاليا ولكن ليس على حساب الأمن الوطني الأميركي".
جاءت تصريحات بومبيو ردا على سؤال حول مخاوف بشأن قضايا أمنية ترتبط بالبنية التحتية لهواتف الجيل الخامس التي توفرها شركة هواوي الصينية والتي لها متعاقدين مع بعض الشركات الإيطالية.
وتنفي شركة "هواوي" الصينية أن تكون متعاونة مع الاستخبارات الصينية، لكن الماضي العسكري لمؤسس الشركة يثير الكثير من الشكوك في العواصم الغربية.
ويرى مسؤولون أميركيون أن الصين قد تحاول استغلال معدات هواوي للتجسس على مسؤولين أميركيين، وسرقة معلومات تجارية وعسكرية حساسة.
وتواجه هواوي عقبات جمة بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة الشركة الصينية في التجسس لصالح بكين.
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