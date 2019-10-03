هل تسبب خوان لابورتا في خلاف لاعبي برشلونة مع بارتوميو؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الخلاف بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وجيرارد بيكيه مدافع الفريق وأحد قادته يرجع إلى أن بارتوميو يشك في أن بيكيه يتزعم اللاعبين لدعم خوان لابورتا الرئيس السابق للنادي والمرشح المحتمل في الانتخابات المقبلة.

وأطلق بيكيه تصريحات اعتبرها البعض ضد مجلس إدارة بارتوميو عندما حمل النادي مسؤولية تراجع الفريق بسبب الجولات الكثيرة قبل بداية الموسم والتي تنوعت بين أقصى شرق آسيا والجانب الاخر من العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى لإرهاق اللاعبين قبل الموسم.

وذكرت قناة Esport3 الرياضية الإسبانية أن لقاء بارتوميو وبيكيه الذي تم يوم الثلاثاء جاء بعد اتفاق بينهما عليه خلال محادثة هاتفية.

ووفقًا لنفس المصدر أن هذا الاجتمات تم بعد تصريحات بيكيه عقب الفوز على أرض خيتافي وهو الانتصار الأول للفريق خارج ملعبه منذ بداية الموسم وأطلق تصريحات لمح خلالها لتحميل الإدارة مسؤولية تراجع الأداء.

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وجاءت هذه التصريحات بعد انتقادات القائد ليونيل ميسي لدور الإدارة في التفاوض مع نيمار ومدى جديتها في إعادة المهاجم البرازيلي إلى كامب نو.

وأكد بيكيه خلال لقائه مع بارتوميو أن لابورتا لم يحضر العشاء الجماعي الذي أقامه اللاعبون في أحد فنادق برشلونة يوم الأربعاء الماضي.

وشدد بارتوميو خلال الاجتماع أيضا على أن مجلس الإدارة لا يضمر أي عداء للاعبين ولا توجد أي حملة ضدهم لتحميلهم تراجع النتائج.