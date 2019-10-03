الملامح الأولى لفيلم Birds of Prey وظهور مميز لمارجوت روبى

كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والأثارة Birds of Prey عن التريلر الرسمى الاول للفيلم القادم يوم 7 فبراير فى دور العرض السينمائى حول العالم.

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joke، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".