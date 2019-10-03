برشلونة ضد الإنتر.. سواريز ثانى الهدافين التاريخيين للبارسا بدورى الأبطال

وسجل سواريز هدفى فريق برشلونة فى شباك إنتر ميلان، فى الدقيقتين 58 و 85 من زمن المباراة، ليحقق البارسا أول فوز فى مرحلة المجموعات، بعد تعادله السلبى فى الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند الألمانى.
وأصبح المهاجم الأوروجوايانى الخطير، ثانى هدافى البارسا عبر تاريخه بدورى أبطال أوروبا، برصيد 22 هدفا بالتساوى مع النجم البرازيلى ريفالدو، بينما يتصدر ميسي برصيد 112 هدفا.
كما نجح سواريز فى تسجيل أول ثنائية له بدورى الأبطال، للمرة الأولى منذ عام 2016، فى شباك فريق سيلتك الاسكتلندى.
ورفع برشلونة رصيده للنقطة 4 فى المركز الثانى، بالتساوى مع بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند نقطة واحدة فى المركز الثالث.
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