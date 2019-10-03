محمد صلاح خارج المرشحين لأفضل لاعب بالجولة الثانية من دورى الأبطال

خرج النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الرباعى المرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الثانية، من مجموعات دورى أبطال أوروبا. وتألق محمد صلاح، ونجح فى تسجيل ثنائية بشباك فريق ريد سالزبورج النمساوى، ليقود ليفربول لتحقيق فوزا صعبا بنتيجة 4 - 3. وكشف الحساب الرسمى، لبطولة دورى أبطال أوروبا، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، عن الرباعي المرشح لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال. واختير الرباعي أشرف حكيمي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، سيرج جنابرى لاعب بايرن ميونخ الألماني، وايمانويل بونافينتور نجم فريق كلوب بروج البلجيكي. وتألق سيرج جنابرى نجم بايرن ميونخ، من خلال تسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فى مرمى توتنهام، فى اللقاء الذى انتهى بفوز البافاراى 7 - 2، كما تألق أشرف حكيمى لاعب دورتموند بتسجيله هدفى فريقه فى مرمى سلافيا براج التشيكى، كما سجل سواريز هدفى برشلونة فى إنتر ميلان، وأخيرا أحرز بونافينتور هدفى كلوب بروج البلجيكي فى مرمى ريال مدريد.

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