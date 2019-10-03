تحركات محلية ودولية لرفع العقوبات عن السودان.. ماذا دار بالساعات الأخيرة؟

عدة تحركات أجرتها الحكومة السودانية والمجتمع الدولي خلال الساعات الأخيرة، من اجل العمل على رفع العقوبات الأمريكية عن السودان.

والعقوبات المفروضة على السودان نوعان، حظر مفروض على بيع الأسلحة، وحظر سفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور، ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن. وكان رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، قد دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بنظام الرئيس السودانى السابق، عمر البشير، موضحًا أن الاستجابة للمطلب الشعبى تتيح الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان، ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة التي تخبط فيها السودان تحت سلطة النظام السابق.

وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، إن بلاده تجري أيضا حوارا غير مباشر مع الدول التي تدعم السودان لرفع اسمها من القائمة.

وأشار إلى أن "الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات لتعود عوائد الديون للتنمية والصحة والتعليم".

وأوضح أن "وزيرة الخارجية ستعمل خلال الفترة المقبلة على هيكلة الوزارة، ووضع تشريعات جديدة، ومراجعة السفراء بالخارج".

كانت الحكومة السودانية، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك منذ أداء اليمين الدستورية، بدأت الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لبحث إمكانية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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واستطاعت حكومة حمدوك أن تحشد دعما إقليميا ودوليا واسع النطاق بغية تحفيز الولايات المتحدة على الإسراع بوتيرة إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وفي السياق نفسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، واشنطن إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كونها خطوة ضرورية على طريق إعادة هيكلة الديون السودانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أعلن ماكرون اعتزامه عقد مؤتمر دولي لجذب الاستثمارات للسودان الجديد.

ودعا المندوب الدائم لجنوب إفريقيا، جيري ماثيوز ماتجيلا، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الأمن الدولى، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان، منذ عام 2005.

وأضاف «ماتجيلا»، في تصريحات صحفية له، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأول: «نحن مع رفع العقوبات لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حاليًا».