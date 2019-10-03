رئيس مجلس الأمن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن السودان

دعا المندوب الدائم لجنوب إفريقيا، جيري ماثيوز ماتجيلا، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الأمن الدولى، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان، منذ عام 2005.

وأضاف «ماتجيلا»، في تصريحات صحفية له، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأول: «نحن مع رفع العقوبات لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية التي يمر بها حاليًا».

والعقوبات المفروضة على السودان نوعان، حظر مفروض على بيع الأسلحة، وحظر سفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور، ويتطلب رفع العقوبات الدولية المفروضة على السودان صدور قرار من مجلس الأمن. وكان رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، قد دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بنظام الرئيس السودانى السابق، عمر البشير، موضحًا أن الاستجابة للمطلب الشعبى تتيح الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان، ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة التي تخبط فيها السودان تحت سلطة النظام السابق.

من ناحية أخرى، تطرق رئيس مجلس الأمن إلى إمكانية تدخل المجلس في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، بشأن «سد النهضة»، معربًا عن أمله في أن تؤدى المناقشات الدائرة، منذ سنوات، إلى «حل مناسب»، مضيفًا: «نعرف أن هناك مطبات على الطريق، لكن لابد لهما من الجلوس والتفاوض من أجل مصلحة كل سكان وادى النيل من المنبع إلى المصب».