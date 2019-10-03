صندوق النقد يناقش برنامج السودان الاقتصادي

وأضاف «هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل المراقبة لأداء الاقتصاد السوداني، لأن عملية رفع الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون يوجه إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس لأي مورد آخر».
وأوضح وزير الإعلام السوداني أن الصندوق «يريد أن يتأكد أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة، متجهة إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر، وهناك وفد من الصندوق في الخرطوم يجري حوارات مع وزارة المالية».
وشدد على أن الميزانية المقبلة ستكون هي المحك، في مسألة رفع الديون، فلو كانت مثلا «ميزانية حرب» فالعالم لن يتجه لرفع الديون، حيث لن يسمح باستخدام الموارد المتحصلة من رفع الديون في الحرب، لذلك الميزانية القادمة ستكون هي المحك في هذا الأمر، حين تستخدم الموارد في التنمية وقطاعات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر. وأوضح أن «بعض خطوات معالجة مسألة الديون السودان بدأت من الآن، بحيث إنه حين تأتي لحظة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، نكون جاهزين لمسألة إلغاء الديون».
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