وقالت سارة عبدالعزيز، في ردها على أحد متابعيها بموقع ”إنستغرام“: ”لما يكون مدير قناة ”إم بي سي“ سعودي، وقتها تلاقوني في أحلى برنامج هناك، بس شدوا حيلكم وحولوه سعودي، شدوا حيلكم وخلوا إدارتها سعودية“.
وأثار ردّ الإعلامية السعودية موجة من الجدل حيث تحدث المتابعون حول أنها تقصد الإعلامي اللبناني علي جابر، الذي يشغل منصب مدير عام قنوات Mbc، متسائلين عن أسباب تصريحها.
واتجه آخرون للحديث عن أن الكثير من المذيعات تركن عملهن في قناة ”إم بي سي“ بسبب مديرها، فيما شن آخرون هجومًا على سارة عبدالعزيز متهمين إياها بأنها غير سعودية.
وكانت سارة التحقت بقناة mbc لتقديم ”النشرة التاسعة“، ولكنها لم تستمر طويلًا، كما قدمت حلقة واحدة من برنامج أكد البعض أن مشكلة كبيرة تسببت في إيقافه.
يذكر أن سارة عبدالعزيز حصلت على بكالوريوس في السياسة والاتصال، وعملت في إحدى الشركات السعودية الكبرى، قبل انتقالها إلى دبي لتعمل مع مجموعة إم بي سي.
كانت هذه تفاصيل خبر أثارت به الجدل.. شرط الإعلامية السعودية سارة عبدالعزيز للعودة لـ"أم.بي. سي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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