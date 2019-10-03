العراق تعلن حظر تجوال في بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا حتى إشعار آخر

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حظر تجوال كاملا أفرادا ومركبات في العاصمة بغداد اعتبارا من الخامسة صباحا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ويأتي قرار الحظر على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ يوم الثلاثاء في العاصمة والمحافظات الجنوبية، وسقط نتيجتها قتلى وجرحى.

وقد أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية في وقت سابق، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع اقتحام مطار بغداد الدولي، فيما فرضت الحكومة حظرا للتجوال في مدن جنوبي البلاد على خلفية الاحتجاجات.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.