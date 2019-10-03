وفاة (رجل وامراة وطفل) حرقاً في ظروف غامضة شمالي السودان

إستيقظت قرية قوشابي بمحلية الدبة شمالي السودان يوم الأربعاء، على حادثة مأساوية محزنة بوفاة “رجل وامراة وطفل” نتيجة حريق شب بمسكنهم بشكل مفاجىء، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وباشرت الشرطة تحرياتها في أسباب الحادثة المأساوية الغامضة بحسب ما نقل شهود عيان ل “أخبار الخليج 365”، بينما تم إرسال الجثامين الثلاثة إلى الخرطوم، لتشريحهم ومعرفة أسباب الوفاة.

ولم تكشف أي جهة حتى ساعة نشر هذا الخبر، عن تفاصيل أوفى للحادثة المفجعة التي أقلقت مضاجع اهالي المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)