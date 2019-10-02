إسرائيل ترد على رسالة للأميرة السعودية ريما بنت بندر

تداولت صفحات إسرائيلية رسمية صورة من برقية قالت إن السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر أرسلتها إلى أبناء الجالية اليهودية في أمريكا بمناسبة رأس السنة العبرية.

واحتفت الصفحة الرسمية لمنظمة "قف معنا" الصهيونية بالبرقية السعودية، كما احتفت بها صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

و"قف معنا" هي منظمة صهيونية تأسست عام 2001 هدفها التوعية عن إسرائيل والشرق الأوسط، بحسب تعريفها عن نفسها في صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقالت الصفحة: "للمرة الأولى.. السفارة السعودية في الولايات المتحدة أرسلت بطاقات معايدة لعدد من أبناء الجالية اليهودية بمناسبة رأس السنة العبرية. وكتب على البطاقة "سعادة سفيرة المملكة العربية السعودية، ريما بندر آل سعود، تبعث بأمنياتها لكم بعام سعيد وجميل".

وقالت الصفحة أن ذلك يأتي ذلك بعد أسبوع من "تهنئة دولة إسرائيل للملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطنى السعودي".

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أما حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي على "تويتر" فقال: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود أمريكا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، ونعدها مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي".

ومن جانبه كتب المذيع الإسرائيلي شمعون آران على حسابه الرسمي على "تويتر" يقول: "جزيل الشكر لسفيرة المملكة السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر على تهنئتها الحارة للشعب اليهودي بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.. وتأتي استمرارا لتهاني إسرائيل للمملكة بمناسبة عيد استقلالها مؤخراً".

وأضاف: "نتمنى أن يحل السلام بيننا وأن تكون هذه التهاني أمرا طبيعيا إن شاء الله".