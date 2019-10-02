المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي وفد الحوثيين في سلطنة عمان

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة العمانية مسقط، وفد جماعة "أنصار الله" الحوثية"، لمناقشة آخر المستجدات الإنسانية على الساحة اليمنية وسبل إحلال السلام.

وقال بيان نشرته قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله": "التقى الوفد الوطني.. بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الصعيد السياسي والإنساني والاقتصادي والفرص المواتية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وآليات المبادرة التي أعلن عنها الرئيس مهدي المشاط".

ووفقا للبيان، فقد أكد الوفد اليمني ضرورة وقف "كافة الأعمال العسكرية بشكل شامل وإنهاء الحصار بشكل كامل والآليات الصحيحة والممكنة لتطبيق ذلك".

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى مسائل إدخال المساعدات الإنسانية "دون عوائق والمعالجات الاقتصادية العاجلة وتوحيد الإيرادات وإدخال السفن التجارية المحتجزة في عرض البحر الأحمر قبالة (ميناء) الحديدة والتي تخالف نصا وروحا اتفاق السويد المتعلق باتفاق الحديدة".

كما تم "نقاش الوسائل الممكنة لفتح مطار صنعاء الدولي وتفعيل اتفاقية الإخلاء الطبي التي وقعتها وزارة الصحة في صنعاء مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ومنظمة الصحة العالمية".