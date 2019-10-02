واشنطن تعيد فتح سفارتها في مقديشو

أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها.

وقالت السفارة في بيان لها، إن هذا القرار يمثل خطوة أساسية على طريق تعزيز العلاقات بين البلدين، ومن شأنه دعم الاستقرار والتنمية في الصومال.

ونقل البيان عن السفير الأمريكي، دونالد ياماموتو قوله: "هذا يوم مهم وتاريخي يعكس تقدم الصومال خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف أن السفارة ستعمل، "من أجل تعزيز التعاون ودفع المصالح الاستراتيجية الوطنية الأمريكية".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح للصومال. وأضاف أنه في عام 2018، تلقت الصومال مساعدات بقيمة 730 مليون دولار من واشنطن.

وكانت السفارة الأمريكية في الصومال أغلقت أبوابها في يناير عام 1991، بعد أن عمت الفوضى والعنف أرجاء البلاد، منذ أن أطاح أمراء الحرب برئيس البلاد حينذاك، محمد سياد بري في نفس العام.