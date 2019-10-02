بادر ليفربول بتسجيل ثلاثة أهداف سريعة عن طريق السنغالي ساديو ماني والاسكتلندي أندرو روبرتسون والمصري محمد صلاح في الدقائق 9 و25 و36.
ومع حلول الدقيقة 39 قلص ريد بول سالسبورغ النتيجة عبر الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.
وردّ ريد بول سالسبورغ بالهدفين الثاني والثالث عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والنرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 56 و60.
وتمكن صلاح من إضافة الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 69 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.
وكان نابولي الإيطالي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع جينك البلجيكي سلبيًا ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر نابولي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن فريقي ريد بول سالسبورغ وليفربول، وأخيرًا جينك برصيد نقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز درامي لليفربول على سالزبورغ النمساوي.. ماذا قدم صلاح ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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