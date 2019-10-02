الشرطة بالنيل الأبيض تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية

أكد مدير شرطة ولاية النيل الابيض اللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل استقرار الأوضاع الأمنية بكافة محليات الولاية خاصة في الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان من خلال الانتشار الشرطي والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال عيسى في تصريح بحسب (سونا) إن الانتشار الشرطي على طول الشريط الحدودي والمعابر الحدودية ساهم كثيراً في تقليل عمليات التهريب للسلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة مثل الدقيق والوقود باعتبارها مهدداً للاقتصاد الوطني ، وأضاف أن فتح المعابر الحدودية بصورة رسمية يعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي بالولاية، وكشف مدير الشرطة عن زيارة مرتقبة خلال الأيام القادمة لوزير التجارة والصناعة الاتحادي لتوقيع بروتوكول تجاري لتنظيم الحركة التجارية والاقتصادية بين السودان وجنوب السودان عبر المعابر الحدودية المتفق عليها .

وأكد عيسى أن خطة تأمين الموسم الزراعي الصيفي تمضي بصورة جيدة إنفاذاً لموجهات وزارة الداخلية؛ وذلك من خلال الانتشار الشرطي وفق محاور الخطة الثلاثية خاصة في المشاريع الحدودية مع دولة الجنوب والولايات المجاورة ، وأشار إلى أن الخطة أسهمت في تعزيز الاستقرار الأمني من خلال تأمين المسارات والمراحيل والمخارف منعاً للاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين وحماية المشاريع الزراعية، وأعلن جاهزية قوات الشرطة لتأمين فترة الحصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)