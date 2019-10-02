رئيس الوزراء يعد بإزالة المعوقات أمام المستثمرين

التاريخ: 02-أكتوبر-2019
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أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين في السودان، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه الشيخ سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي الاستثمارية .
وامتدح رئيس مجلس الوزراء بحسب سونا – النجاح الذى حققته شركة الراجحي في مجال الاستثمار بالسودان بوصفه من النماذج الناجحة لروؤس الأموال العربية بالبلاد، مشيراً إلى الموارد والميزات التفضيلية التى يتمتع بها السودان، مرحباً في هذا الصدد بالاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي الاستثمارية أنه قدم التهنئة للدكتور حمدوك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، مبيناً أن اللقاء تناول استثمارات شركة الراجحي بالسودان خاصة في مجال القطاع الزراعي، مؤكداً رغبتهم في التوسع في هذا المجال بما يخدم الاقتصاد السوداني وخطط حكومة الفترة الانتقالية لتطوير مواردها الاقتصادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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