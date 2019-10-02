عاجل : السلطات المصرية تطلق سراح وليد عبد الرحمن

أطلقت السلطات المصرية اليوم سراح الطالب السوداني المشتبه فيه بالتجسس والمشاركة في أنشطة إرهابية وليد عبد الرحمن الذي أصبح حراً طليقاً بعد جهود دبلوماسية وشعبية واسعة. وتوقعت مصادر دبلوماسية في تصريح بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وصول الطالب السوداني المفرج عنه إلى الخرطوم في الثانية فجر الخميس على طيران تاركو برفقة قنصل السودان والمستشار الأمني بالسفارة السودانية . Advertisements وقامت سفارة السودان بالقاهرة بالتنسيق مع المخابرات السودانية بمتابعة قضية الطالب منذ إحتجازه ومخاطبة الجهات المختصة في مصر لتسوية قضيته وتسليمه للسلطات السودانية . وكانت الخارجية السودانية قد استدعت سفير مصر بالخرطوم وحملته رسالة واضحة بخصوص اعتقال الشاب فيما سير ناشطون وقفات احتجاجية إلى مبنى القنصلية المصرية بشارع الجمهورية إلى أن تكللت تلك الجهود بإطلاق سراح الشاب السوداني وليد . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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