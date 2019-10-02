توقيف ثلاث عصابات تعمل في المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر وانتحال صفة (الدعم السريع)

تمكنت شعبة استخبارات قوات الدعم السريع بشمال دارفور، بقيادة النقيب النقي إبراهيم جبريل من ضبط ثلاث عصابات تضم عدد من الأشخاص يمارسون أنشطة مخالفة للقانون.

وأكد قائد شعبة الاستخبارات بالدعم السريع المقدم فائز علي بلة ، في تصريح صحفي اليوم (الأربعاء) أن العصابة الأولى تعمل في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وتعمل الثانية في تجارة المخدرات، فيما انتحلت العصابة الثالثة صفة ضباط بقوات الدعم السريع تعمل على تجنيد الشباب بصورة وهمية للانضمام إلى قوات الدعم السريع مقابل مبالغ مالية كبيرة.

Advertisements

وقال: تم فتح بلاغات في مواجهة العصابات التي تم توقيفها، توطئة لتقديمها إلى محاكمات عادلة، مشيراً إلى أنه قد ضبط العديد من المعروضات بحوزتها خاصة المخدرات وما يتصل بتجنيد الشباب.

وأكد المقدم فائز بحسب الصيحة الآن – جاهزية قوات الدعم السريع بشمال دارفور لحسم كل المتفلتين الذين يسعون لتشويه صورة وسمعة الدعم السريع، داعياً مواطني الولاية والشباب خاصة إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأعمال .

وأوضح قائد القوة التي نفذت عملية القبض على العصابات الثلاث النقيب ابراهيم جبريل علي، أن عملية القبض على العصابة جاءت عقب ورود معلومات دقيقة ومتابعة استمرت لعدة أيام تم بعدها ضبط الجناه وبحوزتهم كل المستندات الخاصة بتجنيد الضحايا من أرقام وطنية ومبالغ مالية كبيرة ومخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)