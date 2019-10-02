وزير المالية يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مرتبات موظفي الدولة

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم أحمد البدوي أن الزيادات الأكبر في المرتبات للموظفين في السودان ستكون للفئات المظلومة .

ووصف البدوي هيكل المرتبات في الدولة بالمختل، وأشار إلى تفاوت كبير في أجور العاملين حتى الذين يتمتعون بذات المؤهلات، وكشف أن الزيادات التي ستتم ستكون لأكثر الفئات المظلومة وأقل للفئات العليا.

وقال البدوي بحسب (صحيفة السوداني) إنهم ورثوا تركة ثقيلة من غير المؤهلين بعدد من الوزارات، وأضاف:” في رأيي إن الشرعية الثورية تقتضي إصدار قوانين تمكننا ليس من اجتثاث الأشخاص الذين نختلف معهم سياسياً، وإنما الأشخاص غير المؤهلين الذين تم تعيينهم في مناصب من غير أن يكون لديهم تأهيل علمي “.

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وفي سياق متصل ذكر البدوي الإثنين في تصريحات من العاصمة الفرنسية باريس بأن السودان قادر على عبور المرحلة الاقتصادية “الصعبة” في الأشهر التسعة المقبلة دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل .

ويعاني السودان من أزمة تشمل عدم توفّر السلع الأساسية المتمثلة في الخبز والمحروقات والأدوية وغيرها من السلع الضرورية .

وأكد البدوي عن أن اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أوديل رونو، تطرق إلى المشروعات المستقبلية في البلاد والتي من شأنها أن تعمل على دفع الاقتصاد السوداني في هذه المرحلة الحساسة .

ولفت وزير المالية إلى أن:” مثل هذه اللقاءات ستفتح آفاقاً كبيرة لتطور الاقتصاد السوداني، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، بدعم من باريس “.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)