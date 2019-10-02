بالفيديو : “الخندقاوي” يصرح .. “الكاردينال” فاز برئاسة الهلال بتوجيهات من الرئيس المخلوع

أكد مرشح رئاسة نادي الهلال صابر شريف الخندقاوي في استضافة له في قناة الملاعب الرياضية تحدث من خلالها عن الكاردينال وعن كرة القدم في السودان عامة.

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وقال الخندقاوي بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365 ) إن الكاردينال فاز برئاسة الهلال بتوجيهات جاءت من الرئيس المخلوع عمر البشير و أن القصر الجمهوري وجه بفوزه بالانتخابات وهو ما تم ، وأن ما حدث بالانتخابات أمر مؤسف و ذكر الخندقاوي بأن الدليل على ذلك أن الاصوات المحتسبة لصالحه كانت سبعة أصوات فقط في حين أن من قادوا حملته أضعاف هذا الرقم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)