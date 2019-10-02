ولاية الخرطوم تستعد لتشغيل قطار المواصلات

وجه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بالإسراع فى تكملة الاحتياجات التشغيلية للقطار المحلى قبل نهاية العام الجارى ليدخل الخدمة للمساهمة فى حل مشكلة المواصلات وتوفير مواعين ذات سعات كبيرة لنقل المواطنين.

وأكد الوالي دعم حكومة الولاية لتكملة النواقص المتمثلة في محطات الركاب وبناء المسارات نسبة لتوقف العمل بها بسبب تضارب سياسات العهد السابق التى كان لها دور كبير فى إعاقة العمل.

وأوضح عابدون أن تشغيل القطار المحلي يأتي ضمن عدد من المحاور تعمل فيها الولاية مع الحكومة المركزية لوضع الحلول الجذرية والمتمثلة فى المواصلات والصحة والتعليم والمياه ومعاش الناس كأولوية قصوى يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لها وتوفيرها وجعلها متاحة للمواطن.

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ووقف الوالي على وصول ستة قطارات للمحطة الرئيسية بالخرطوم بسعة 400 راكب لكل قطار والعمل فى المسار الشمالي من وسط الخرطوم حتى مصفاة الجيلي ومسارين جنوباً إلى الشجرة وآخر إلى سوبا وتركيب البوابات الإلكترونية السلالم الكهربائية وحواجز السلامة التى وصل العمل بها لأكثر من 75% ليبدأ العمل التجريبي قبل نهاية العام الجاري بحسب مكتب إعلام ولاية الخرطوم.

وكشف قبل أيام سائقوا مركبات عامة بمواقف الخرطوم عن قيام أفراد يركبون سيارات (بوكس) يقومون بتوزيع أموال على سائقي المركبات المختلفة في أوقات الذروة حتى يخرجوا عن المواقف العامة وذلك لخلق أزمة مواصلات في العاصمة.

تجدر الإشارة أن العاصمة السودانية الخرطوم تعيش خلال الأيام الحالية أزمة مواصلات طاحنة، لا سيما وسط الخرطوم في “جاكسون” و”الأستاد” و”شروني”، حيث يتكدس آلاف المواطنين في انتظار حافلات النقل دون جدوى، وسط وعود مقدمة من قبل السلطات من أجل إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)