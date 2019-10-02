حمدوك يعقد 55 اجتماعاً على هامش الدورة “74” بنيويورك

قال رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، إنه عقد 55 اجتماعاً خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 74 بنيويورك، مشيراً إلى أن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها كانت حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح الأربعاء برئاسة د. عبدالله حمدوك، واستمع المجلس إلى تنوير من رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أهمية المشاركة التي جاءت بعد انقطاع لسنين طويلة ووصفها بأنها كانت ناجحة بدرجة عالية، حيث وجدت استحساناً من كل العالم.

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وقدم رئيس مجلس الوزراء تنويراً حول زيارته إلى جمهورية فرنسا، والتي تمت بدعوة من الرئيس إمانويل ماكرون، والتي وصفها بأنها كانت مدهشة، مشيراً إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية وقد أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها للمساهمة في حل كل القضايا.

وأشار إلى لقائه عبدالواحد محمد نور، حيث تناول معه كل قضايا الحروب في السودان وأهمية الحل السلمي، وقال إن اللقاء يعتبر بداية لخلق شكل من أشكال الثقة على أن تستمر الاجتماعات حتى يتم الوصول إلى تفاهمات تؤدي للسلام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)