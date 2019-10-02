شنت الناشطة السياسية تراجي مصطفى هجوماً عنيفاً على القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم بسبب سفره للولايات المتحدة الأمريكية كما سخرت من ارتدائه لقميص الكاروهات حيث وصفته بالبلدي حيث قالت: (حتكتشف بانو (اليانج ليدر) بلبسو قمصان سادة ما بلبسو كاروهات ايه الناس الشعبية والمتخلفة دي وعاملة فيها ناس راقية ) .
وواصلت تراجي تهكمها حيث استنكرت إعجاب بعض الفتيات بالأصم مشيرة إلى أنهن فتيات مشكوك في أنوثتهن حيث قالت:(جكسكم ذاتو مشكوك في انوثتو البتكسر في أشكال زي دي) مضيفة بأنهن لا يعرفن مواصفات الرجولة في قولها:(ودا جكس ما بيعرف الاستاندر للرجولة الجذابة شنو انتو قايلين السحلبة والميوعة دي والصنفرة و اللون الأصفر هي الرجولة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : تراجي مصطفى تشكك في رجولة الأصم وأنوثة المعجبات به وتنتقد قميصه الكاروهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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