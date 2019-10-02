بالفيديو : الإعلان عن تقديم 10 من متهمي المحاولة الانقلابية للمحاكمات

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ركن شمس الدين الكباشي عن صدور قرارات بشأن المعتقلين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة وعددهم (33)، اثنان منهم ضباط صف.

وقال الكباشي بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) ، أن عشرة من معتقلي المحاولة الانقلابية، سيتم تقديمهم لمحاكمات، بما فيهم رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبد المطلب، وعدد من اللواءات، أبرزهم منسق عام الدفاع الشعبي، اللواء عبد العظيم الأمين، ووالي القضارف السابق، اللواء محي الدين أحمد الهادي، واللواء طيار أبو القاسم، واللواء بحر أحمد بحر، إلى جانب (6) ضباط متقاعدين أبرزهم اللواء معاش محمد إبراهيم، الشهير بـ”ود إبراهيم”، وشخص مدني أيضًا سيقدم معهم إلى المحاكمة، وأشار الكباشي إلى أن القرار صدر بإطلاق سراح “15” آخرين بِمَا فيهم 2 ضباط صف.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)