“تجمع المهنيين”: صراع الدولة “العميقة” ليس شماعة

كشف مقرر تجمع المهنيين، أحمد ربيع، عن صراع حقيقي بين الوزراء الحاليين والدولة العميقة، مؤكداً أن ما يتردد حول تعويق العمل من الدولة العميقة ومنسوبيها في الوزارات حقيقة، وليس شماعة لتعليق الفشل حول حل بعض الأزمات كما يُقال.

والتقى وفد من قيادات تحالف قوى التغيير الأربعاء، مقرر تجمع المهنيين في مقر التجمع، الذي أبدى استعداد التجمع للتنسيق والتعاون بين الجسمين في الفترة المقبلة.

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وأعلن ربيع استعداد التجمع للتنسيق والتعاون مع تحالف قوى التغيير في الفترة المقبلة، معلناً انطلاق ورش خلال الأيام القادمة للاتفاق حول قانون بديل لقانون النقابات الحالي.

وقال ربيع، بحسب الشروق – إن الوزراء يواجَهون بعقبات كبيرة في عملهم من منسوبي النظام السابق في الوزارات، وإن ما يُقال في هذا الخصوص حقيقةٌ وليس محاولة لتعليق الفشل في حل بعض الملفات والقضايا المهمة في شماعة “الدولة العميقة”، داعياً الجميع إلى التعاون للمحافظة على مكتسبات الثورة.

من جهته، نبه رئيس تحالف قوى التغيير السودانية، د. عبدالرحيم بن عوف، إلى خطورة تكرار تجربة ما بعد ثورة أكتوبر، مُقراً بأهمية التعاون مع تجمع المهنيين في الفترة القادمة، وقال إن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وخطرة، تحتاج إلى توافق قانوني وسياسي ومتابعة دقيقة للقضايا لجني ثمار الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)